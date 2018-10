Qui est vraiment Mohammed ben Salmane, le tyran saoudien qui a dupé l'Occident ?

I l prétend guider jusqu'aux rivages de la modernité une pétromonarchie ensablée dans ses archaïsmes, mais son ascension dépoussière trois figures mythologiques de l'Antiquité grecque ou romaine : Icare, Narcisse et Janus. Icare, parce qu'à 33 ans tout juste, Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz al-Saoud, alias MBS, semble s'être brûlé les ailes au soleil du pouvoir absolu. Narcisse, car le prince héritier d'Arabie saoudite s'est épris, au risque de s'y perdre, de l'image flatteuse que lui ont si longtemps renvoyée, via écrans, smartphones et tablettes, des courtisans craintifs et une presse complaisante. Janus, enfin, car le fils préféré du vieux roi Salmane aura au fil des mois dévoilé deux visages, moins antagonistes qu'il n'y paraît : celui du réformateur assez hardi pour bousculer de tenaces tabous sociétaux ; celui de l'autocrate implacable, impulsif, immature et irascible qui ne tolère pas la moindre voix dissonante. Le changement, certes, mais octroyé d'en haut, dicté par le palais, et je-ne-veux-voir-qu'une-tête. Quitte à faire rouler celle qui trouble le choeur des louanges et ternit l'éclat de l'épopée.

