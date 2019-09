Selon les Nations Unies, il y a actuellement plus de personnes âgées dans le monde que de jeunes enfants. Malgré cette tendance mondiale, certaines nations sont encore disproportionnellement jeunes, les enfants de moins de 15 ans y représentant parfois jusqu'à 50% de la population.

La baisse du taux de fécondité et l'allongement de l'espérance de vie ont contribué à une tendance globale au vieillissement de la population mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, en 2018, les personnes de plus de 64 ans étaient plus nombreuses que les enfants de 5 ans et moins, relate le Business Insider sur base des chiffres de la Banque mondiale. L'institution enregistre le pourcentage de différentes tranches d'âge de la population à travers le monde, dans chaque nation et/ou région administrative.

...