La configuration démographique mondiale est en constante évolution. D'ici la fin du siècle, les pays d'Afrique feront leur grande entrée dans le top des pays les plus peuplés, alors que la Chine perdra son statut de leader mondial.

Quatre des dix pays les plus peuplés au monde ne figureront plus parmi les dix premiers d'ici la fin du siècle, selon des projections démographiques récemment publiées par les Nations Unies et analysées par le Pew Research Center. Tous seront remplacés dans ce classement pas des pays d'Afrique à croissance rapide.

...