Quel a bien pu être le parcours de vie de Julie Graziani?

Je ne connais pas son parcours de vie, à cette dame. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se retrouver au Smic ? Est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école ? Est-ce qu'elle a suivi des études ? Puis, quand on est au Smic, faut peut-être pas non plus divorcer, dans ce cas-là. Un moment donné, quand on se rajoute des difficultés sur des difficultés, des boulets sur des boulets... "

© BELGAIMAGE

Quel a bien pu être son parcours de vie, à Julie Graziani, chroniqueuse sur LCI (et éditorialiste du magazine très à droite L'Incorrect, et chrétienne traditionaliste, et militante anti-IVG et euthanasie...) ? - c'est elle qui a bazardé ces énormités patriarcales à la télé. A-t-elle bien travaillé l'égalité homme-femme à l'école ? A-t-elle suivi des études de genre ? Pas plus, apparemment, qu'un cursus d'anthropologie, elle qui balançait en 2017 sur Arte qu'avorter d'un foetus trisomique, c'était " totalement " de la discrimination, parce que " ça vous viendrait à l'idée d'avorter d'un bébé parce qu'il est Noir ? " L'accumulation de boulets, elle connaît. Tellement qu'elle a d'ailleurs fini par se faire virer.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×