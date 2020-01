Un séisme de magnitude 7,7 a ébranlé mardi les Caraïbes entre Cuba et la Jamaïque, mais aucun dégât n'a été rapporté dans l'immédiat, malgré des évacuations rapportées de La Havane à Miami.

L'épicentre du tremblement de terre a été localisé en mer, au sud de Cuba et au nord-ouest de la Jamaïque, à une profondeur estimée à 10 kilomètres, selon l'Institut américain de géophysique (USGS), qui a révisé à la hausse une première estimation de magnitude 7,3.

Le tremblement de terre a été ressenti dans la majeure partie de la Jamaïque. "J'étais au deuxième étage d'un immeuble, il a tremblé pendant un moment", a dit à l'AFP par SMS le docteur Machel Emanuel, depuis Kingston. "J'ai eu le vertige. La porte n'arrêtait pas de claquer".

Selon Jawara Rawjers, un autre habitant de Kingston interrogé par l'AFP, la terre a tremblé une vingtaine de secondes. "Je n'ai pas eu peur car c'était un petit séisme, j'ai été surpris par la magnitude", a-t-il dit.

A La Havane, à Cuba, des centaines de gens se sont retrouvés dans la rue après des évacuations d'immeubles, mais aucun dégât ni blessé n'était rapporté par les médias officiels. "Le séisme a été perceptible dans de nombreuses provinces, comme Guantanamo, Santiago de Cuba, Holguin, Las Tunas (est, ndlr), Cienfuegos (centre), La Havane, Pinar del Rio et la municipalité Isla de la Juventud (ouest), selon de nombreux témoins via les réseaux sociaux", a indiqué le portail officiel d'informations Cubadebate.

Il s'agit du deuxième séisme ressenti à Cuba depuis le début de l'année: le 24 janvier, le réseau du Service de sismologie avait enregistré une secousse de magnitude 4,2, dans la province de Guantamano (est).

Pas de tsunami

Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique du gouvernement américain avait émis dans la foulée une alerte au tsunami pour plusieurs régions côtières de la mer des Caraibes, mais l'a levée un quart d'heure plus tard.

L'épicentre du séisme était à 140 km au sud-ouest de la ville cubaine de Niquero.

A Miami, en Floride dans le sud-est des Etats-Unis, la police a évacué plusieurs bâtiments par précaution, mais aucun dégât n'était rapporté dans l'immédiat. "Aucun blessé rapporté", a tweeté la police de la ville.

La municipalité a toutefois annoncé avoir activé des centres de commandement dans le quartier de Brickell et dans le centre, où des vibrations ont été rapportées.

