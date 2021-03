L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné à 3 ans de prison dont un an ferme pour corruption. Il a été déclaré coupable lundi à Paris de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes", qui avait éclaté en 2014, deux ans après son départ de l'Elysée. Il peut encore faire appel de cette condamnation.

La présidente de la 32e chambre correctionnelle, Christine Mée, poursuivait la lecture de son jugement avant de prononcer les peines à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat, de son avocat historique Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, eux aussi reconnus coupables.

Quelle est l'origine de l'affaire ?

L'affaire des "écoutes" remonte à 2014. A cette époque, l'usage de WhatsApp et autres messageries cryptées était peu répandu, a mis en avant l'ancien chef de l'Etat.

Dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 - qui lui a valu depuis une quadruple mise en examen -, les juges découvrent alors que Nicolas Sarkozy utilise une ligne téléphonique secrète, ouverte sous l'alias de "Paul Bismuth", pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog.

Une dizaine de leurs conversations ont été retranscrites. Elles prouvent selon l'accusation qu'un "pacte de corruption" a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat et un ancien haut magistrat, Gilbert Azibert.

Pour le ministère public, Gilbert Azibert a transmis, via Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret et tenté d'influer sur un pourvoi en cassation formé par Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une autre affaire. En échange, ce dernier a accepté d'appuyer la candidature du magistrat pour un poste de prestige à Monaco.

Appel encore possible

Le Parquet national financier (PNF) a estimé qu'un "pacte de corruption" avait bien été conclu entre les trois prévenus et deux magistrats ont requis à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis.

Nicolas Sarkozy a finalement été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, ce lundi 1er mars. Il peut néanmoins encore faire appel de cette condamnation.

Une première dans l'Histoire de France

C'est la première fois qu'une peine de prison ferme est requise contre un ancien président sous la Ve République. "Avant Nicolas Sarkozy, seul un autre chef de l'Etat, Jacques Chirac, a été jugé et condamné, dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris en 2011, à deux ans de prison avec sursis", explique notamment Le Monde.

La présidente de la 32e chambre correctionnelle, Christine Mée, poursuivait la lecture de son jugement avant de prononcer les peines à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat, de son avocat historique Thierry Herzog et de l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, eux aussi reconnus coupables.L'affaire des "écoutes" remonte à 2014. A cette époque, l'usage de WhatsApp et autres messageries cryptées était peu répandu, a mis en avant l'ancien chef de l'Etat.Dans le cadre de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 - qui lui a valu depuis une quadruple mise en examen -, les juges découvrent alors que Nicolas Sarkozy utilise une ligne téléphonique secrète, ouverte sous l'alias de "Paul Bismuth", pour communiquer avec son avocat Thierry Herzog.Une dizaine de leurs conversations ont été retranscrites. Elles prouvent selon l'accusation qu'un "pacte de corruption" a été conclu entre Nicolas Sarkozy, son avocat et un ancien haut magistrat, Gilbert Azibert. Pour le ministère public, Gilbert Azibert a transmis, via Thierry Herzog, des informations couvertes par le secret et tenté d'influer sur un pourvoi en cassation formé par Nicolas Sarkozy dans le cadre d'une autre affaire. En échange, ce dernier a accepté d'appuyer la candidature du magistrat pour un poste de prestige à Monaco.Le Parquet national financier (PNF) a estimé qu'un "pacte de corruption" avait bien été conclu entre les trois prévenus et deux magistrats ont requis à l'encontre de l'ex-chef de l'Etat quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis. Nicolas Sarkozy a finalement été condamné à trois ans de prison, dont un ferme, ce lundi 1er mars. Il peut néanmoins encore faire appel de cette condamnation.C'est la première fois qu'une peine de prison ferme est requise contre un ancien président sous la Ve République. "Avant Nicolas Sarkozy, seul un autre chef de l'Etat, Jacques Chirac, a été jugé et condamné, dans l'affaire des emplois fictifs de la Ville de Paris en 2011, à deux ans de prison avec sursis", explique notamment Le Monde.