Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, couronné du prix Nobel de la paix 2019, est "surpris et très heureux", a fait savoir vendredi le secrétaire du comité Nobel norvégien, Olav Njolstad, après s'être entretenu par téléphone avec l'intéressé.

"Le Premier ministre espère que le prix va pouvoir l'aider à renforcer la paix dans la région", a ajouté M. Njolstad. Le comité n'avait pas réussi à joindre le Premier ministre éthiopien avant l'annonce qui a eu lieu à 11h00 à Oslo.

Ce prix est un coup de pouce bienvenu pour le dirigeant de 43 ans, au pouvoir depuis seulement 18 mois, qui fait face à une inquiétante flambée des violences intercommunautaires dans son pays, où des élections législatives sont censées avoir lieu en mai 2020.

"Une victoire collective pour les Ethiopiens. Nous sommes fiers en tant que nation", s'étaient immédiatement réjouis les services de M. Abiy dans un communiqué.

"J'ai souvent dit que des vents d'espoir soufflent toujours plus fort en Afrique. Le Premier ministre Abiy Ahmed en est une des causes principales", a pour sa part réagi vendredi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Son leadership "a fourni un formidable exemple aux pays d'Afrique et d'ailleurs qui cherchent à surmonter les résistances du passé et à faire passer l'intérêt de la population en premier", a-t-il précisé.