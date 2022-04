Les électeurs français qui ont voté en Belgique lors du premier tour de l'élection présidentielle, ont largement plébiscité Emmanuel Macron, devant Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Marine Le Pen, qui affrontera le président sortant lors du second tour le 24 avril prochain, n'arrive qu'en 5e position, derrière Eric Zemmour.

Emmanuel Macron a ainsi récolté 16.864 voix sur les 42.735 votes exprimés, soit 39,5% des suffrages, selon les chiffres officiels publiés sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères.

Il est suivi par Jean-Luc Mélenchon qui a recueilli 27,8% des suffrages (11.894 voix) et l'écologiste Yannick Jadot et ses 9,9% (4.253 voix).

Le polémiste d'extrême droite Eric Zemmour se classe 4e (5,8%), juste devant Marine Le Pen (5,7%).

En Belgique, le taux de participation a atteint 43,95%.

En 2017, le candidat Macron était déjà arrivé largement en tête du dépouillement du premier tour, avec 35,5% des voix, devant François Fillon (22,5%), Jean-Luc Mélenchon (20,4%) et le socialiste Benoît Hamon (9,5%). Marine Le Pen n'était arrivée qu'en 5e position, avec 7,3% des voix.

