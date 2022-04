Marine Le Pen a dénoncé une "trahison" de Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) vis-à-vis de ses électeurs, appelés à ne pas donner aucune voix à la candidate du Rassemblement national (RN) au second tour de la présidentielle française alors que, selon elle, Emmanuel Macron a mené "une politique violemment antisociale".

"C'est une trahison quand même de sa part [Jean-Luc Mélenchon], car ses électeurs attendent de la protection", et "en laissant penser qu'Emmanuel Macron doit être réélu, il leur supprime toute capacité à être protégés. C'est tout de même très grave", a estimé la dirigeante d'extrême droite sur France Inter.

"Le comportement de Jean-Luc Mélenchon a été pour moi une source de grand étonnement, parce qu'il a été plus dur il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron virtuel [qui n'avait pas de bilan puisqu'il était candidat pour la première fois] qu'il ne l'a été dimanche soir face à un Emmanuel Macron réel (...), après cinq ans de démonstration d'une politique violemment antisociale", a développé Mme Le Pen.

Elle en a déduit que le candidat LFI, arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des suffrages exprimés, "a choisi l'intérêt de ses élus plutôt que l'intérêt de ses électeurs: il est déjà dans les législatives, il imagine être le chef de la gauche, et donc il se fonde sur la chose susceptible de les réunir, c'est-à-dire l'antilepénisme".

M. Mélenchon a appelé dimanche soir ses électeurs à ne "pas donner une seule voix" à Mme Le Pen au second tour lors duquel elle sera opposée à M. Macron.

