La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi exige des poursuites à l'encontre du président Donald Trump après les violences au Capitole mercredi.

"Malheureusement, la personne au pouvoir est un président dérangé, confus et dangereux", a-t-elle déclaré dans une interview à la chaîne CBS, qui sera diffusée dimanche. "Il ne reste que quelques jours avant d'être protégés de lui. Mais ce qu'il a fait est tellement grave qu'il doit être poursuivi", ajoute la démocrate. Elle souhaite également la démission de Donald Trump et menace de lancer une procédure de destitution.

Pour Nancy Pelosi et d'autres démocrates, chaque jour passé avec Trump à la Maison blanche représente un danger.

