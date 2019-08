Les autorités nippones ont lancé mercredi des alertes maximales contre des précipitations diluviennes dans le sud-ouest du Japon, notamment dans l'île de Kyushu, où d'importantes crues ont déjà causé au moins deux morts.

Le corps sans vie d'un homme a été découvert dans sa voiture emportée par les flots dans la préfecture de Saga, a précisé à l'AFP un fonctionnaire local. Un octogénaire est mort noyé dans des circonstances similaires dans la préfecture de Fukuoka, alors qu'il tentait de s'extirper de sa voiture piégée par la montée des eaux, selon les autorités locales.

Le porte-parole du gouvernement Yoshihide Suga a aussi signalé qu'une autre personne dans la préfecture de Saga était en état d'"arrêt cardiorespiratoire" - une expression utilisée au Japon pour parler d'un décès encore non officiellement confirmé par un médecin. "La police et les pompiers ont aussi reçu de nombreux appels d'urgence", a ajouté M. Suga. "Beaucoup de dommages ont été signalés dans différentes zones en raison de rivières en crue, de glissements de terrain et de maisons inondées", selon le porte-parole du gouvernement, précisant que l'ampleur des dégâts pourrait encore s'aggraver dans les prochaines heures.

© Reuters

Sur la base d'alertes météo d'un niveau exceptionnel, les autorités locales ont émis des ordres d'évacuation (qui ne sont cependant pas obligatoires) pour 670.000 habitants, contre 240.000 plus tôt dans la matinée.

"Ne tardez pas"

Près d'un million de personnes supplémentaires étaient par ailleurs concernées par des recommandations d'évacuation. "Le risque de désastre est extrêmement élevé", avait déclaré un responsable de l'Agence nationale de météorologie lors d'une conférence de presse organisée en urgence mercredi matin. "Il faut prendre le maximum de précautions pour se protéger (...), s'il vous plaît ne tardez pas" à évacuer, avait insisté ce responsable.

Les télévisions montraient des images de quartiers entiers inondés d'une eau boueuse, avec des voitures quasi-intégralement noyées. Le Japon, notamment le sud-ouest, est victime chaque année d'épisodes de pluies intenses, souvent lors du passage d'un typhon, ce qui n'est cependant pas le cas cette fois. Ces précipitations entraînent des crues gigantesques et des coulées de boue pouvant être mortelles.

© Reuters

Les autorités ont cependant toutes les peines du monde à faire respecter les ordres d'évacuation. Car il est parfois extrêmement difficile pour la population de se déplacer, surtout de nuit et dans des zones rurales isolées comptant une forte proportion de personnes âgées. Les habitants ont aussi du mal à imaginer la rapidité de la montée des eaux de rivières et ont tendance à penser, à tort, qu'ils ont le temps d'y échapper. En juillet 2018, des inondations avaient ainsi fait plus de 200 morts dans le pays.