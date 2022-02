Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé dimanche à la reprise des négociations avec la Russie sous l'égide de l'OSCE et à l'instauration d'un "cessez-le feu immédiat" dans l'Est, après un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron.

"Nous demandons la convocation urgente d'une réunion du groupe de contact trilatéral (Ukraine, Russie, OSCE) et la mise en place d'un cessez-le feu immédiat", a déclaré M. Zelensky sur Twitter.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.