Vladimir Poutine est mal informé du déroulement de la guerre en Ukraine, parce que ses conseillers ont peur de lui révéler les pertes militaires et économiques subies par la Russie, a affirmé mercredi un haut responsable américain.

"Poutine ne savait même pas que son armée recrutait et perdait des conscrits en Ukraine, ce qui démontre une rupture claire dans le flux d'informations fiables parvenant au président russe", a indiqué ce responsable sous couvert d'anonymat, en assurant se fonder sur des renseignements américains déclassifiés.

"Selon nous, Poutine est induit en erreur par ses conseillers sur les mauvaises performances de l'armée russe et sur la sévérité de l'impact des sanctions sur l'économie russe, parce que ses plus hauts conseillers ont peur de lui dire la vérité", selon la même source.

Le haut responsable américain assure par ailleurs qu'il y a "désormais une tension constante entre Poutine et le ministère de la Défense".

