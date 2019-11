Même les républicains qui s'étaient distanciés de Donald Trump semblent s'agglutiner en rang serré autour de lui à l'approche des élections présidentielles. Ils restent bien quelques francs-tireurs qui osent l'attaque frontale, mais ils ne sont pas légion. Et il y a une raison très pragmatique, pour ne pas dire franchement cynique, à cela.

Aujourd'hui, la question principale qui agite le parti républicain n'est pas tant un débat idéologique, mais la réponse à une question binaire : va-t-on suivre Trump, ou non ? Et c'est là l'un des plus grands mystères de la politique américaine, dit De Morgen. Qu'est-il arrivé au parti républicain depuis l'avènement de Donald Trump ? Ce parti qui s'était arcbouté, depuis ce qu'on a appelé la révolution Reagan des années 1980, autour d'une idéologique axée sur un gouvernement peu interventionniste, de faible taxe, le libre-échange, le respect des valeurs chrétiennes et une guerre par-ci par-là est aujourd'hui en pleine crise identitaire.

...