Pourquoi les "likes" disparaissent d'Instagram

Petite révolution chez Instagram. Le réseau social a commencé à masquer le nombre d'utilisateurs qui ont "aimé" une photo sur certains comptes. Le but avoué de la démarche : créer une expérience "moins stressante" et plus créative pour ses utilisateurs.

© BELGA

Les likes d'Instagram - les petits coeurs appliqués sur les photos du réseau social pour exprimer son adhésion - devraient bientôt disparaître des écrans du monde entier. Pour le moment, tous les utilisateurs ne sont pas concernés. "Il s'agit d'un changement fondamental pour Instagram et nous poursuivons donc notre test pour en apprendre davantage de notre communauté mondiale", précise Instagram.

...

