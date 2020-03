Davantage de personnes sont mortes du coronavirus aux Etats-Unis qu'en Chine, berceau de la pandémie, selon le bilan officiel chinois et le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 3.415 morts aux Etats-Unis, qui recensent désormais de loin le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, contre 3.305 en Chine.

New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis

L'Etat de New York est l'épicentre de la pandémie américaine, avec près de 76.000 cas et 1.550 morts. Pour tenter d'enrayer la propagation rapide du virus, plus de trois quarts des Américains ont été appelés à se confiner. A l'inverse, le confinement était progressivement levé dans la ville chinoise de Wuhan, d'où était partie l'épidémie.

Le gouverneur de l'État de New York a déclaré mardi que les autorités avaient "sous-estimé" le nouveau coronavirus et devaient se préparer au pic de l'épidémie. "Je suis fatigué de courir derrière le virus, nous courons derrière lui depuis le premier jour", a déclaré Andrew Cuomo lors d'un point presse. "Nous avons sous-estimé ce virus. Il est plus puissant, plus dangereux qu'attendu."

Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus a atteint 75.795 cas à New York tandis que le nombre de morts a bondi de 30% du jour au lendemain atteignant désormais 1.550, a indiqué M. Cuomo, soulignant que l'épidémie restait sur une pente ascendante.

Le nombre de nouveaux cas dans l'État de New York a dépassé celui de la province chinoise d'Hubei, d'où s'est déclarée l'épidémie: Hubei a rapporté 67.801 infections depuis décembre, contre plus de 75.000 à New York, selon les données de l'Université Johns Hopkins. Le système des soins de santé fait face "à une guerre inédite", les médecins et les infirmiers sont confrontés à "un stress physique et émotionnel immense", a souligné le gouverneur new-yorkais. Les Etats-Unis comptent quelque 165.900 cas confirmés de contamination au nouveau coronavirus pour plus de 3.400 morts, dépassant ainsi le bilan officiel de décès chinois, selon les chiffres de l'Université Johns Hopkins.

