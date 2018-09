Plus de 7,5 kilos de haschich saisis dans une opération internationale de contrôles anti-drogues

Les services de police et de douane ont organisé, du jeudi 20 septembre au dimanche 23 septembre, dans le Benelux et en France, une opération internationale commune contre le trafic de stupéfiants et le tourisme de la drogue, annonce la police fédérale lundi dans un communiqué. Au total, 141 des 1.380 personnes contrôlées étaient en possession de drogue et six étaient sous influence. Treize personnes ont été arrêtées et 14 véhicules saisis.