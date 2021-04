Plus de 2000 décès liés au Covid en 24 heures en Inde

L'Inde a enregistré mercredi plus de 2.000 décès dus au Covid-19 et près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures, ce qui représente l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie, selon des données officielles.

Les chiffres du ministère de la Santé indiquent que 295.000 nouveaux cas ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à 15,6 millions de contaminations en Inde. Un total de 2.023 décès ont été enregistrés, portant le bilan total de la pandémie à 182.553 morts dans le pays. Alors que le nombre quotidien des nouvelles contaminations était tombé sous les 9.000 en février, de nombreux experts imputent cette hausse à des comportements négligents mais aussi, estiment-ils, à la circulation d'un nouveau variant. Actuellement, seul, 1,29% de la population indienne est entièrement vaccinée, selon les données de l'université américaine John Hopkins, qui fait référence, disponibles mercredi.