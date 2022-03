Plus de 1,7 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe lancée le 24 février, selon les derniers décomptes de l'ONU lundi.

1.735.068

Le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) recensait exactement 1.735.068 réfugiés sur son site internet dédié à 11H00 GMT. Ce sont 200.000 de plus que lors du précédent pointage dimanche.

Les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie, notamment en cas d'ouverture de corridors humanitaires qui doivent permettre en théorie aux civils encerclés dans des grandes villes de sortir.

"Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours - la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", avait indiqué dimanche dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

. © Belga Images

Selon l'ONU, quatre millions de personnes pourraient vouloir quitter le pays pour échapper à la guerre.

Avant ce conflit, l'Ukraine était peuplée de plus de 37 millions de personnes dans les territoires contrôlés par Kiev - qui n'incluent donc pas la Crimée annexée par la Russie ni les zones sous contrôle séparatiste.

- Pologne -

La Pologne accueille de très loin le plus grand nombre de réfugiés depuis le début de l'invasion russe.

Au total, ils étaient 1.027.603, selon le décompte du HCR, soit 59,2% du total recensé.

La veille, dimanche, on a enregistré un nouveau record des arrivées avec avec 142.300 voyageurs.

. © Belga Images

La deuxième vague d'arrivées continue à monter, signalent les garde-frontières. Entre minuit et 7H00 du matin (23H00 et 6H00 GMT), ils ont vu entrer en Pologne 42.000 personnes.

Avant cette crise, la Pologne abritait déjà environ 1,5 million d'Ukrainiens venus, pour la plupart, travailler dans ce pays membre de l'Union européenne.

- Hongrie -

La Hongrie accueillait 180.163 personnes ou 10,4% du total, selon le HCR.

Le pays compte cinq postes-frontières avec l'Ukraine et plusieurs villes frontalières, comme Zahony, ont aménagé des bâtiments publics en centres de secours, où des civils hongrois viennent proposer vivres ou assistance.

- Slovaquie -

La Slovaquie dénombrait 128.169 personnes ayant fui l'Ukraine, soit 7,4% du total et 14.000 de plus que lors du dernier point, selon le HCR.

- Moldavie -

Après leur arrivée en Moldavie, petit pays de 2,6 millions d'habitants et l'un des plus pauvres d'Europe, une partie des réfugiés poursuivent leur route jusqu'en Roumanie ou en Hongrie, souvent pour retrouver de la famille.

. © Belga Images

Selon le décompte du HCR, 82.762 réfugiés ukrainiens étaient répertoriés dans le pays, soit 4,8% du total.

Pour leur part, les autorités moldaves avaient compté 239.196 Ukrainiens entrés, dont 163.376 repartis.

- Roumanie -

En Roumanie, le HCR dénombre 78.977 réfugiés soit environ 4,6% du total.

Selon les autorités roumaines, 33.969 ukrainiens sont entrés au cours des 24 dernières heures (+ 7,4 %).

Au total depuis le 24 février, 261.445 sont entrés en Roumanie, dont 182.312 sont repartis, selon la même source.

- Ailleurs -

Le HCR a aussi précisé que 183.688 personnes (10,6% du total) avaient poursuivi leur route, une fois la frontière ukrainienne franchie, vers d'autres pays européens.

- Russie -

Le nombre de personnes ayant trouvé refuge en Russie n'a pas été rafraîchi depuis le 3 mars, lorsqu'il s'établissait à 53.300 - soit 3,1% du nombre total.

Le HCR note aussi que, entre le 18 et le 23 février, 96.000 personnes sont passées des territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et de Luhansk en Russie.

