De violents orages et des pluies records ont frappé la région du Gard dans le sud de la Franc, où une personne est portée disparue. Météo-France continue à appeler à la prudence dans le secteur, avec de "forts orages" encore attendus mercredi.

"Une personne est portée disparue sur la commune d'Aimargues après une chute dans le cours d'eau le Rhôny", au sud-ouest de Nîmes, a indiqué la préfecture du Gard mardi soir dans son dernier communiqué.

Avant cette personne, deux autres avaient été temporairement portées disparues plus tôt dans la journée, à Aigues-Vives et Uchaud, deux localités proches de l'autoroute A9 reliant Nîmes à Montpellier. L'une "a été retrouvée", a précisé la Préfecture en fin d'après-midi, en ajoutant que les recherches et témoignages sur la seconde personne recherchée conduisaient, "à ce stade, à écarter l'hypothèse de la disparition".

Jusqu'ici, aucune victime, excepté un "blessé léger" frappé par la foudre, n'a été officiellement signalée dans le département.

La vague orageuse qui a touché depuis le début de la journée une grande partie du sud de la France a été particulièrement active dans le Gard, où elle a touché une soixantaine de communes.

Venu à la rencontre des services de secours et des autorités sur place, mardi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a mis en garde sur la suite des événements: "Nous sommes particulièrement vigilants dans l'Hérault et le Gard, où nous craignons d'autres épisodes de ce type dans les heures et jours qui viennent".

Alors que de nombreuses routes et ponts ont été coupés, l'autoroute A9, axe majeur reliant la vallée du Rhône, la région marseillaise et l'Italie à l'Espagne, a été fermée plusieurs heures.

