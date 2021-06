Le photographe écossais Harry Benson a mené une imposante carrière internationale, croisant longuement la route des Beatles. Pour Le Vif, il commente six de ses clichés, focalisés sur Paul McCartney.

Comme sa biographie officielle l'atteste, Harry Benson (Glasgow, 1929) a "immortalisé en images de nombreux événements et personnages marquants du XXe siècle". Le genre de photographe tout proche de Robert Kennedy lorsque celui-ci est abattu, le 5 juin 1968 à Los Angeles. Publiant ses innombrables rencontres, d'Elisabeth II à Michael Jackson dans les prestigieux Life, Vanity Fair et The New Yorker. Le sens de l'histoire fait glisser Benson de la politique aux arts, donc à la musique: ses images des tournées planétaires des Beatles de 1964 à 1966 deviennent presque aussi célèbres que les Fab Four eux-mêmes. Après un premier livre publié en 2013, consacré aux quatre de Liverpool, il publie aujourd'hui Paul, copieux ouvrage centré sur McCartney. Divisé en trois parties: With The Beatles, Wild Life et Band On The Run . Soit, d'abord la tourmente du groupe pop le plus célèbre de l'univers que Benson saisit parfois en candid pictures, comme lors de cette bataille d'oreillers au George V, à Paris, en 1964. Et puis, cette "vie sauvage" des années 1970-1980 où McCartney, sa femme Linda et leurs enfants profitent de retraites pastorales privées, notamment en Ecosse, où Benson sera l'un des rares photographes présents. Le troisième chapitre est consacré au retour triomphal de Paul et de ses Wings en Amérique, au mitan des années 1970. Harry Benson, 91 ans, joint à New York, précise ses relations avec son sujet: "J'ai toujours voulu avoir des photos spontanées: cela se situe au-delà de l'amitié. J'ai pris des milliers de clichés, sans vouloir rien saisir de dingue mais avec l'envie de mouvements et d'instants. Essentiellement en lumière naturelle, plutôt de manière rapide, immédiate, capturant ce qui arrivait comme si c'étaient des images live, des scènes de concerts."