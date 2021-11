La chancelière allemande sortante Angela Merkel a affirmé que son pays était parvenu à gérer la crise des réfugiés de 2015, qui avait vu des centaines de milliers de personnes entrer dans son pays, lors d'une interview diffusée par le média allemand Deutsche Welle dimanche soir.

Lors de l'entretien, Mme Merkel a été invitée à se pencher sur sa phrase mythique de 2015, quand elle avait annoncé "Wir schaffen das," ou "Nous y arriverons" en français, évoquant l'intégration d'un nombre sans précédent de réfugiés à l'époque.

"Oui, nous l'avons fait. Mais par "nous", je veux dire vraiment un grand nombre de personnes en Allemagne qui ont aidé à ce que le soit possible: bien des maires, bien des volontaires", et beaucoup d'autres encore qui continuent à aider leurs nouveaux amis, voisins, et collègues, a confié la chancelière.

Elle a admis que "tout ne s'est pas exactement passé comme cela aurait dû". Mais Mme Merkel considère qu'il s'agit toutefois d'un grand succès que de voir combien de personnes l'Allemagne a accueilli et dont bon nombre vivent et travaillent maintenant de manière permanente dans le pays.

La chrétienne-démocrate, qui a été à la tête de l'Allemagne 16 ans durant, a cité la crise des réfugiés et la pandémie de Covid-19 comme les deux évènements qu'elle a trouvé personnellement les plus difficiles.

"Peut-être qu'ils s'agissaient de crises au cours desquelles on pouvait clairement voir à quel point les gens étaient directement affectés, au cours desquelles des vies humaines étaient en jeu. Pour moi, ce fût les plus grands défis", a-t-elle ajouté.

Mme Merkel a encore déclaré que l'Union européenne a toujours besoin de trouver "un système commun pour répondre à l'asile et la migration" et créer "un équilibre auto-régulé entre les pays d'origine et ceux où les réfugiés arrivent en premier", afin de mieux aider les réfugiés et lutter contre les racines ce qui les pousse à fuir.

Lors de l'entretien, Mme Merkel a été invitée à se pencher sur sa phrase mythique de 2015, quand elle avait annoncé "Wir schaffen das," ou "Nous y arriverons" en français, évoquant l'intégration d'un nombre sans précédent de réfugiés à l'époque. "Oui, nous l'avons fait. Mais par "nous", je veux dire vraiment un grand nombre de personnes en Allemagne qui ont aidé à ce que le soit possible: bien des maires, bien des volontaires", et beaucoup d'autres encore qui continuent à aider leurs nouveaux amis, voisins, et collègues, a confié la chancelière. Elle a admis que "tout ne s'est pas exactement passé comme cela aurait dû". Mais Mme Merkel considère qu'il s'agit toutefois d'un grand succès que de voir combien de personnes l'Allemagne a accueilli et dont bon nombre vivent et travaillent maintenant de manière permanente dans le pays. La chrétienne-démocrate, qui a été à la tête de l'Allemagne 16 ans durant, a cité la crise des réfugiés et la pandémie de Covid-19 comme les deux évènements qu'elle a trouvé personnellement les plus difficiles. "Peut-être qu'ils s'agissaient de crises au cours desquelles on pouvait clairement voir à quel point les gens étaient directement affectés, au cours desquelles des vies humaines étaient en jeu. Pour moi, ce fût les plus grands défis", a-t-elle ajouté. Mme Merkel a encore déclaré que l'Union européenne a toujours besoin de trouver "un système commun pour répondre à l'asile et la migration" et créer "un équilibre auto-régulé entre les pays d'origine et ceux où les réfugiés arrivent en premier", afin de mieux aider les réfugiés et lutter contre les racines ce qui les pousse à fuir.