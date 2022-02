La Russie, qui a déclenché jeudi une offensive en Ukraine, dispose d'un rapport de forces écrasant en sa faveur sur le terrain par rapport à son adversaire, faiblement doté en moyens antiaériens malgré une aide militaire croissante des Occidentaux, selon le "Military Balance" de l'International Institute for Strategic Studies (IISS). "Les troupes ukrainiennes n'auront d'autre solution que de se rendre après avoir chèrement vendu leur peau"

"Les Ukrainiens sont dans une situation militaire impossible avec une maîtrise du ciel totale par les Russes", constate François Heisbourg, conseiller spécial à la Fondation de la recherche stratégique (FRS) à Paris. "Ca ressemble en version XXIe siècle aux grandes guerres en Europe du XXe. Les forces russes arrivent par Kharkiv (est) suivant les bons classiques de 1941 et 1943 pour prendre à revers les troupes ukrainiennes dans leurs tranchées, qui n'auront d'autre solution que de se rendre après avoir chèrement vendu leur peau", explique-t-il.

RUSSIE PERSONNEL D'ACTIVE : 900.000 hommes RESERVE : 2.000.0000 PARAMILITAIRES : 554.000 CHARS : 2.927 AVIONS (armée de l'Air): 1.846 HELICOPTERES: 832 SOUS-MARINS : 51

Selon les Occidentaux, la Russie a massé 150.000 hommes à ses frontières avec l'Ukraine et 30.000 autres, au nord, chez son allié bélarusse, dont des forces stratégiques, dotées des équipements les plus modernes et qui se sont aguerries sur le théâtre syrien depuis 2015. La Russie a également massé des unités navales en mer Noire, fermé à la navigation la mer d'Azov, qui baigne au sud les territoires ukrainien et russe, et entamé jeudi des frappes en profondeur sur le sol ukrainien.

- Un quasi-encerclement -

En face, l'Ukraine, en grande partie encerclée - il ne lui reste qu'une ouverture vers la Pologne et la Slovaquie à l'ouest, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie au sud - compte au total environ 200.000 hommes. Cette ex-république d'URSS, en grande partie encore dotée d'équipements soviétiques, a entrepris une modernisation accélérée de ses forces armées, avec une mise aux normes de l'Otan, depuis la première agression russe et l'annexion de la Crimée par Moscou en 2014. Les Etats-Unis lui ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d'aide militaire depuis cette date, dont plus de 400 millions en 2021. Le Congrès américain a voté une aide supplémentaire de 500 millions de dollars pour faire face à une invasion russe.

UKRAINE PERSONNEL D'ACTIVE : 196.000 hommes PARAMILITAIRES : 102.000 RESERVE : 900.0000 CHARS : 858 AVIONS (armée de l'Air): 187 HELICOPTERES: 46 SOUS-MARINS: 0

Des soldats américains forment leurs homologues ukrainiens au maniement de l'armement que Washington a fourni à l'Ukraine, notamment des armes légères, des navires de patrouille et des lance-missiles antichars Javelin, susceptibles de freiner l'incursion terrestre russe. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont également livré à Kiev des Javelin et des missiles antiaériens Stinger, eux-aussi de fabrication américaine. Le Royaume-Uni, en première ligne également en matière d'aide militaire, apporte des Javelin et a entraîné 22.000 soldats ukrainiens depuis 2015.

L'armée ukrainienne, dont les effectifs avaient fondu après la chute de l'URSS, est aussi beaucoup plus étoffée et mieux entraînée qu'en 2014 et peut s'appuyer sur 900.000 réservistes, laissant présager une forte résistance intérieure face aux Russes. L'offensive conventionnelle russe pourrait enfin s'accompagner d'une vague de cyberattaques visant les infrastructures stratégiques ukrainiennes. Plusieurs sites internet gouvernementaux ukrainiens ont été bloqués mercredi, après avoir déjà été ciblés en janvier. Kiev attribue ces attaques à des opérateurs russes, ce que Moscou dément. L'Union européenne a à cet égard prévu activer son équipe de réaction rapide aux cyber-attaques afin d'aider l'Ukraine.

