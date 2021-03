Une alerte au tsunami a été émise vendredi après un séisme de magnitude 7,8 à proximité des Kermadec, des îles inhabitées du Pacifique qui font partie de la Nouvelle-Zélande, ont annoncé les autorités.

Les services d'urgence ont ordonné l'évacuation de zones côtières sur de longues portions de la partie septentrionale de la Nouvelle Zélande (l'île du Nord), après ce tremblement de terre qui n'a semble-t-il pas fait de victimes et qui s'est produit à un millier de kilomètres de là, selon l'observatoire américain USGS.

"Les gens (se trouvant) près de la côte dans les zones suivantes doivent immédiatement se rendre dans les hauteurs les plus proches, hors de toutes les zones d'évacuation, ou aussi loin que possible à l'intérieur des terres", a ordonné l'Agence nationale de gestion des situations d'urgence.

"Ne restez pas chez vous !", a-t-elle averti.

Le séisme, qui est survenu à 8H28 heure locale (19H28 GMT jeudi), a été précédé de secousses de 7,4 et 6,9 dans la même région.

Le Centre d'alerte au tsunami du Pacifique a mis en garde contre des vagues potentiellement dangereuses en Nouvelle-Zélande, à Tonga, aux Samoa, aux îles Cook, aux Fidji, au Vanuatu ainsi qu'à Wallis et Futuna, notamment.

