Le Canada, à l'instar de plusieurs autres pays, a décidé de suspendre pour 72 heures les vols de passagers en provenance du Royaume-Uni, en raison de l'apparition dans ce pays d'une nouvelle variante du coronavirus, a annoncé Ottawa dimanche soir.

"Compte tenu du nombre élevé de cas recensés d'un variant du virus de la COVID-19 dans certaines régions du Royaume-Uni, nous avons pris la décision de suspendre l'entrée au Canada de tous les vols de passagers commerciaux et privés en provenance du Royaume-Uni, et ce pendant 72 heures à compter de minuit ce soir (05h00 GMT lundi)", a indiqué l'Agence de la santé publique du Canada dans un communiqué.

Tout en notant que les données préliminaires "suggèrent que le variant décelé au Royaume-Uni pourrait être plus infectieux", l'agence estime que "rien ne prouve jusqu'ici que les mutations influencent la gravité des symptômes, la réaction immunitaire ou l'efficacité des vaccins".

La chaîne CBC avait indiqué un peu plus tôt qu'une notice adressée aux transporteurs aériens précisait que la décision ne s'applique pas aux vols cargo ou dans les cas ou un appareil devrait se poser pour des raisons de sécurité.

L'Agence de la santé publique précise que les passagers arrivés dimanche au Canada en provenance du Royaume-Uni devront faire l'objet "de mesures accrues, notamment une vérification approfondie de leur plan de quarantaine."

Des partis d'opposition canadiens avaient commencé dans l'après-midi à appeler Ottawa à suspendre immédiatement les vols en provenance du Royaume-Uni, reprochant au gouvernement d'avoir tardé pour fermer les frontières au début de la pandémie.

Plusieurs pays européens dont la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne ou l'Irlande ont décidé de suspendre temporairement les vols ou les déplacements en provenance du sol britannique, traduisant le sentiment d'inquiétude provoqué dans le monde par l'apparition de la nouvelle variante du virus.

L'Argentine et le Chili ont eux aussi annoncé dimanche la suspension des vols en provenance du Royaume-Uni.

