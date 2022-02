Nordahl Lelandais a reconnu lors de son procès pour le meurtre de la petite Maëlys avoir "volontairement" tué la petite fille après l'avoir enlevée.

"Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés", a-t-il déclaré, sur questionnement de son avocat Me Alain Jakubowicz, après plus de cinq heures d'interrogatoire, devant les assises de Grenoble.

L'ex-militaire de 38 ans est jugé depuis le 31 janvier pour le meurtre de l'enfant précédé d'enlèvement et de séquestration fin août 2017, ainsi que des agressions sexuelles contre deux petites-cousines âgées de 4 et 6 ans au cours du même été.

"Il ne s'agit plus d'ergoter mais de prendre conscience de la gravité des faits que tu as commis. S'agissant de Maëlys, on ne va pas tourner autour du pot", assène Me Jakubowicz.

"Tu es poursuivi pour avoir volontairement donné la mort", lui lance-t-il.

- "Oui maître", répond l'accusé dans son box.

- "On peut oublier le mot d'accident ?"

- "Oui". "C'est clair. J'ai donné volontairement la mort à Maëlys", déclare l'accusé.

- "Est-ce que tu reconnais que faire monter une petite fille à 3h du matin dans ta voiture le soir d'un mariage, c'est un enlèvement ?"

- "Oui, maître".

Jusqu'ici, Nordahl Lelandais affirmait avoir tué l'enfant de manière involontaire et qu'elle était montée de son plein gré dans sa voiture.

