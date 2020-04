Les autorités new-yorkaises ont annulé lundi les primaires présidentielles du Parti démocrate, prévues le 23 juin prochain, en raison de la crise sanitaire due au coronavirus.

New York est ainsi le premier État américain à annuler le vote. Une dizaine d'autres Etats ont reporté leurs primaires tandis que beaucoup d'autres encore mettent en place un vote par correspondance.

Le sénateur Bernie Sanders a également été retiré du scrutin à New York après avoir annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il se retirait de la course à la Maison blanche. En conséquence, un seul nom figurait sur le bulletin de vote, à savoir l'ancien vice-président Joe Biden, rendant les primaires démocrates inutiles. Celles-ci étaient initialement prévues le 28 avril, mais avaient été reportées au 23 juin en raison de la crise liée au coronavirus.

