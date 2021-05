Nauru, minuscule île du Pacifique, s'est félicitée de détenir le "record mondial" de vaccination contre le Covid-19, l'ensemble de sa population adulte ayant un reçu une première dose.

Ce petit Etat, qui est un des rares pays au monde à ne pas avoir enregistré de cas de coronavirus, a affirmé que sa campagne de vaccination a dépassé les attentes. En l'espace d'un mois, 7.392 personnes ont reçu une première dose, soit environ 108% de sa population adulte, les étrangers étant compris dans ce chiffre.

"La +taskforce+ en charge de la lutte contre le coronavirus se félicite de ce record mondial et remercie tous les habitants d'avoir contribué à ce que Nauru demeure un endroit épargné par le Covid", a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

Le président de cette "taskforce", Kieren Keke a reconnu que le plus petit Etat insulaire au monde a eu de la chance d'avoir suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de sa population adulte, tout en affirmant que population continuera être testée.

"A l'arrivée de tout voyageur, il y a un risque que le coronavirus soit introduit à Nauru demeure et les récents événements en Papouasie-Nouvelles-Guinée, aux Fidji et en Inde ont montré à quelle vitesse la situation peut évoluer", a-t-il déclaré.

Nauru a reçu des doses de vaccin AstraZeneca à travers le programme Covax, le système de partage des vaccins anti-Covid.

Ce petit Etat, qui est un des rares pays au monde à ne pas avoir enregistré de cas de coronavirus, a affirmé que sa campagne de vaccination a dépassé les attentes. En l'espace d'un mois, 7.392 personnes ont reçu une première dose, soit environ 108% de sa population adulte, les étrangers étant compris dans ce chiffre."La +taskforce+ en charge de la lutte contre le coronavirus se félicite de ce record mondial et remercie tous les habitants d'avoir contribué à ce que Nauru demeure un endroit épargné par le Covid", a déclaré le gouvernement dans un communiqué. Le président de cette "taskforce", Kieren Keke a reconnu que le plus petit Etat insulaire au monde a eu de la chance d'avoir suffisamment de doses pour vacciner l'ensemble de sa population adulte, tout en affirmant que population continuera être testée."A l'arrivée de tout voyageur, il y a un risque que le coronavirus soit introduit à Nauru demeure et les récents événements en Papouasie-Nouvelles-Guinée, aux Fidji et en Inde ont montré à quelle vitesse la situation peut évoluer", a-t-il déclaré.Nauru a reçu des doses de vaccin AstraZeneca à travers le programme Covax, le système de partage des vaccins anti-Covid.