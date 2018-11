"#MeToo montre combien les femmes sont en colère et n'ont pas obtenu l'égalité complète"

Féministe radicale dès les années 1970, écrivaine et critique littéraire américaine très écoutée, Vivian Gornick signe avec La Femme à part un récit flâneur dans les rues de New York, où ses considérations sur la nature humaine atteignent des sommets de lucidité et d'ironie.