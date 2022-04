Durant la soirée de réélection d'Emmanuel Macron, la présence de Manuel Valls sur les plateaux télé et au premier rang de la soirée de victoire a été plus que remarquée. Quelle stratégie politique tente-t-il et dans quel but ?

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la presse française au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, beaucoup de monde s'est interrogé sur la présence de Manuel Valls aux côtés des plus proches soutiens du président. Et pour cause, puisque l'ancien Premier ministre a été très critique durant le début du mandat de l'actuel président.

Mais l'ancien conseiller municipal de Barcelone, dont il a acté sa démission en août 2021, semble avoir changer son fusil d'épaule. Depuis, il essaie tant bien que mal de faire son retour dans la vie politique française, quitte à tenter le tout pour le tout.

Un changement de pensée stratégique ?

Comme en 2017, Manuel Valls a exprimé son soutien à Emmanuel Macron durant la candidature de ce dernier à l'élection présidentielle. Sauf qu'entre temps, beaucoup de choses se sont passées... L'ancien Premier ministre a quitté le PS en juin 2017 pour rejoindre le groupe LREM à l'Assemblée nationale, pour finalement faire son chemin politique en Espagne un an plus tard.

Mais après deux années mitigées à Barcelone, Manuel Valls fait son retour en France. Un rétropédalage timide puisqu'aucun mandat ne lui a été accordé depuis. Mais depuis quelques mois, il lance régulièrement quelques éloges au Président. Le dernier en date ? Durant la soirée de réélection d'Emmanuel Macron, le Premier ministre de François Hollande s'est exprimé au micro de TF1, rappelant son soutien il y a cinq ans déjà et analysant la politique macronienne sans tarir d'éloges. " Les choses ont été totalement bouleversées depuis cinq ans [...] et on voit qu'il y a une recomposition politique", a-t-il affirmé en exprimant son "immense soulagement pour [le] pays, la France, pour ses valeurs et aussi pour l'Europe."

Il a également souligné la " grande performance politique d'Emmanuel Macron" qui a réussi à "concilier des gens qui peut-être partageaient depuis longtemps les mêmes opinions mais qui étaient dans des camps politiques et qui s'opposaient parfois peut-être de manière artificielle".

Mais les appels du pied de Manuel Valls vont-ils porter leurs fruits ? Apparemment pas.

Était-il invité à la fête ?

Alors que beaucoup s'interrogeaient sur la présence de Manuel Valls au côté d'Emmanuel Macron, certains des plus proches du président n'auraient que moyennement apprécié son apparition surprise. En effet, selon le journal Libération, bien qu'il assure avoir été invité, il semblerait qu'il n'était pas du tout convié à la fête selon l'équipe de campagne du président.

Toujours selon le média français, Manuel Valls tenterait coûte que coûte d'obtenir une investiture aux législatives. "Il revient en espérant une circonscription gagnable dans un fauteuil",a-t-on pu lire dans le journal, selon les dires d'un des soutiens de Macron.

Les efforts de Manuel Valls auront-ils un impact sur sa carrière politique dans l'hexagone ? D'après les propos recueillis dans la presse française, rien n'est moins sûr...

