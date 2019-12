Paul Manafort hier, Rudy Giuliani aujourd'hui... Ces proches du président américain n'ont cessé de chercher à discréditer le pouvoir ukrainien. Ce qui ne les a pas empêchés de faire des affaires dans le pays.

Son nom est revenu au premier plan le 2 novembre, lorsque BuzzFeed et CNN ont publié des documents liés à l'enquête du procureur Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle américaine de 2016. Selon ces informations, Paul Manafort, le sulfureux directeur de campagne de Donald Trump, a essayé de persuader l'entourage du candidat républicain que c'était l'Ukraine, et non la Russie, qui était à l'origine du piratage du Parti démocrate. Pourquoi un tel mensonge ? Cherchait-il alors à masquer la responsabilité de ses " amis russes " ? De fait, Manafort connaît bien l'Ukraine : il a toujour...