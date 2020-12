Mali: plusieurs personnalités civiles inculpées et écrouées pour tentative de coup d'Etat

La justice malienne a inculpé jeudi six personnalités civiles, dont un ancien Premier ministre et un populaire animateur radio, et écroué cinq d'entre elles pour tentative présumée de coup d'Etat selon leurs avocats, quatre mois et demi après le dernier putsch en date dans le pays en guerre.

Le parquet de Bamako a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une information judiciaire contre six personnalités, dont le dernier Premier ministre avant le putsch d'août, Boubou Cissé, pour "complot contre le gouvernement, association de malfaiteurs, offense à la personne du chef de l'Etat et complicité". Ils sont mis en cause "pour des faits (présumés) de tentative de coup d'Etat", a souligné dans un communiqué le collectif d'avocats qui les défend.