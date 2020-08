Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé mercredi les soldats mutinés qui ont renversé le gouvernement au Mali à "regagner sans délai leurs casernes" et à libérer "immédiatement" tous les dirigeants arrêtés.

Lors d'une réunion d'urgence à huis clos, les pays membres ont également "souligné la nécessité pressante de rétablir l'Etat de droit et d'aller vers un retour de l'ordre constitutionnel", au lendemain d'une mutinerie qui a abouti à un coup d'Etat contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, selon un communiqué publié par les Nations unies.

Celle du Conseil de sécurité s'ajoute aux condamnations unanimes de la communauté internationale. Mardi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait déjà appelé à la "libération immédiate et sans conditions" du président Keïta.

Le chef de l'Etat malien a été renversé mardi par une mutinerie militaire qui a rapidement tourné au coup d'Etat. Arrêté, ainsi que des membres de son gouvernement, par des militaires révoltés, il a lui-même annoncé sa démission forcée à la télévision.

La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, demandée par la France et le Niger, a eu lieu juste avant qu'un officier malien, le colonel Assimi Goita, déclare être le chef de la junte militaire.

