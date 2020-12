Le président français Emmanuel Macron, testé positif au Covid-19 jeudi, présente samedi "un état de santé stable" par rapport à la veille et les résultats de ses examens cliniques et paracliniques "se sont révélés rassurants", a indiqué la présidence dans un communiqué.

Le chef de l'Etat français, à l'isolement dans la résidence officielle de La Lanterne à Versailles, près de Paris, "présente toujours les mêmes symptômes de la maladie Covid-19 (fatigue, toux, courbatures) qui ne l'empêchent en rien de remplir ses fonctions", ajoute ce bref communiqué signé du docteur Jean-Christophe Perrochon, médecin chef de la présidence.

Vendredi, Emmanuel Macron avait promis de "rendre compte chaque jour de l'évolution de la maladie" en donnant pour la première fois de ses nouvelles par une vidéo de trois minutes filmée avec son smartphone et publiée sur les réseaux sociaux.

"Il n'y a normalement pas de raison que cela évolue mal, mais je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente", avait-il souligné.

Vêtu d'un col roulé sombre, le président, le débit lent et les traits un peu tirés, disait dans cette vidéo souffrir de "fatigue, maux de tête, toux sèche".

Il avait également insisté sur le fait qu'il avait été testé positif jeudi comme "18.000 Françaises et Français" ce jour-là. "Donc, le virus repart encore plus fort, donc nous devons être vigilants", même si les règles sanitaires "vous pèsent". "Mais on doit tenir", avait-il dit, usant à plusieurs reprises d'un "nous" inclusif.

Le nombre de morts causées par l'épidémie de coronavirus en France a franchi vendredi la barre des 60.000 (60.229), selon des chiffres de Santé publique France.

Les autorités sanitaires s'inquiètent depuis plusieurs jours d'une reprise "préoccupante" de l'épidémie, à la veille des fêtes de fin d'année. Un constat établi sur la base d'une "reprise" des contaminations sur une base hebdomadaire. La semaine dernière, près de 80.000 tests de dépistage (PCR ou antigéniques) ont été enregistrés, soit 10% de plus que la semaine précédente.

Vendredi, Santé publique France a fait état de 15.674 personnes testées positives sur 24 heures, contre 18.254 la veille. Le taux de positivité, --qui mesure le pourcentage de personnes contaminées par rapport aux nombre de tests--, est à 5,9%, en légère baisse par rapport à 6,1% jeudi.

