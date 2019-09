L'ex-épouse de Mohammed VI - qui vient de fêter ses vingt ans de règne - a connu les affres de la disgrâce. Mais nul ne peut ôter à cette roturière sa dignité de mère du futur roi.

Episode 1 - Où l'on devine, dans la touffeur de l'été, les infortunes d'une altesse portée disparue

Un conte de fées revu et corrigé par Machiavel. Une mélopée orientale dont on aurait confié la partition aux Borgia. Rien n'y manque. Ni le souverain de droit divin, replet, indolent et lointain, ni la roturière à la crinière flamboyante et au teint diaphane, candide puis rebelle, lasse de se morfondre en sa cage dorée, et dont on a perdu la trace une année durant. Tout y est. Les prémices d'un divorce à moitié clandestin, les mesquines intrigues d'antichambres, le zèle de courtisans serviles, le virus du complot, le poison de la suspicion, les ravages de la jalousie. Les rares initiés qui consentent à guider l'étranger dans les tortueux dédales des palais du royaume avancent masqués. Tous ou presque requièrent l'anonymat. Sur le Maroc éternel règnent Mohammed VI, 23e monarque de la dynastie alaouite, et la loi du " off ". " De grâce, ne me citez pas ! " Logique. L'intimité de la famille régnante et ses secrets sacrés relèvent encore du tabou majuscule. Murmures et chuchotis pour les plus audacieux. Silence de plomb chez les autres.

...