Nous devenons collectivement plus bêtes, nous sommes trop sur Internet et nous devons retourner d'urgence à la recherche de la vérité, estime la philosophe Susan Neiman.

Susan Neiman est considérée comme une star mondiale parmi les philosophes. Avec ses livres Moral Clarity, Why Grow Up?, et Widerstand der Vernunft, elle a écrit de véritables best-sellers. En tant que directrice du Forum Einstein à Potsdam, elle enquête sur la façon dont l'Allemagne gère son passé de guerre.

...