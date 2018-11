Les profils belges recherchés par les employeurs canadiens

Le forum "Destination Canada" est l'occasion pour les candidats à l'immigration de se renseigner sur les possibilités de recrutement, de faire des rencontres et de réseauter en vue d'un départ vers le Canada. Les candidats ont ainsi eu l'opportunité d'échanger avec les neuf provinces et deux territoires canadiens représentés à Bruxelles, de poser leurs questions aux agents d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et de passer des entretiens avec des employeurs qui avaient fait le déplacement.

Les travailleurs belges ont la cote au Canada dans plusieurs secteurs en demande, comme les technologies de l'information, éducation, animation et jeux vidéo, le transport routier et l'horeca. Les profils belges, bilingues, avec de bonnes qualifications et une éducation solide, intéressent les employeurs canadiens, selon l'Ambassadeur du Canada en Belgique, Olivier Nicoloff, qui était présent samedi au forum.

Au total, 1.460 offres d'emploi ont été présentées à "Destination Canada", auquel ont participé Actiris International, le Forem et VDAB, partenaires du forum. "Le Canada a une politique proactive en matière d'immigration et va à la rencontre des talents pour répondre aux besoins du marché du travail canadien et stimuler l'innovation au pays. Un plan pluriannuel a fixé l'objectif d'accueillir 330.800 nouveaux résidents permanents en 2019, 341.000 en 2020 et 350.000 en 2021, soit près de 1% de la population canadienne", rappelle l'ambassade du Canada en Belgique.

Destination Canada était aussi l'occasion de s'informer sur le programme "Expérience International Canada" -connu aussi en Belgique sous le nom de Programme Vacances-travail (PVT)- qui permet à 750 Belges de 18 à 30 ans d'aller au Canada pour voyager et acquérir de l'expérience professionnelle pendant un an. Une partie de la délégation canadienne présente à Bruxelles participera en outre à des sessions d'informations à Liège et Namur le 19 novembre.