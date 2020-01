Les leaders mondiaux vont rendre hommage aux victimes de l'Holocauste

Le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau s'apprête à recevoir lundi de nombreux leaders mondiaux pour rendre un hommage officiel aux victimes de la barbarie nazie. Il y a 75 ans, le 27 janvier 1945, le camp de la mort allemand était libéré par l'armée soviétique et livrait au monde l'un des témoignages les plus sombres du nazisme et du martyre du peuple juif.

Entrée principale d'Auschwitz, symbole du mal absolu : les voyages scolaires s'y sont développés ces dernières années, les élèves représentant la moitié des visiteurs.