Carte blanche Opinion

" Les Kurdes ont besoin que nous restions à leur côté "

Faut-il aider les Kurdes de Syrie, lâchés par les Américains et désormais " protégés " par Damas et Moscou ? Le député Georges Dallemagne (CDH) en appelle à une initiative européenne pour être à la hauteur de nos intérêts stratégiques et de nos valeurs.