Les images explosives d'un Belge au coeur des émeutes au Chili

"On est arrivé jeudi. Tout était calme. On avait un concert le vendredi et il n'y a pas eu de soucis. On nous a expliqué qu'il y avait une manifestation des étudiants contre le prix du métro. Le lendemain, le vendredi soir, durant notre concert, cela a commencé à dégénérer. L'armée a commencé à fermer les restaurants et les salles de concerts, aussi. On a pris l'ampleur de la manifestation après notre concert. Nous avons été escortés vers l'hôtel et nous avons appris que notre concert du samedi était annulé car l'armée s'était déployée en ville."