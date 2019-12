L'Otan, qui se réunit en "mini-sommet" à Londres, a, 70 ans après sa fondation, à nouveau comme vocation première d'assurer la défense collective de ses membres, en dépit des hésitations prêtées au président américain Donald Trump à s'engager sur l'application de l'article 5 du traité de Washington.

- 4 avril 1949: signature à Washington du traité de l'Atlantique nord, fondateur de l'Otan, par douze pays, dont dix européens (Belgique, Danemark, France, Grande-Bretagne, Italie, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas et Portugal), ainsi que les Etats-Unis et le Canada.

- 18 février 1952: la Grèce et la Turquie adhèrent, lors d'un premier élargissement.

- 6 mai 1955: l'Allemagne fédérale en devient membre.

- 13 août 1961: construction du mur de Berlin.

Le secrétaire aux Affaires étrangères britannique Ernest Bevin, le 4 avril 1949 © Getty Images

- 4 mars 1966: la France, devenue puissance nucléaire, quitte la structure militaire intégrée de l'Otan, mais en reste membre politique.

- 1967: le siège de l'Alliance et le grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE) s'installent en Belgique en provenance de France, respectivement à Bruxelles et Casteau, près de Mons.

- 1er août 1975: 35 chefs d'État et de gouvernement signent "l'Acte final d'Helsinki", sur notamment la reconnaissance des frontières datant de la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- 12 décembre 1979: "double décision" sur la modernisation des forces nucléaires de l'Otan, avec déploiement prévu en Europe de plus de 500 missiles "à portée intermédiaire" ("Pershing 2" et missiles de croisière) américains et ouverture de négociations pour limiter de tels déploiements.

- 30 mai 1982: l'Espagne devient le 16ème membre de l'Otan, sans toutefois s'intégrer immédiatement dans la structure militaire.

- novembre 1987: signature du traité soviéto-américain INF sur le démantèlement des missiles de portée intermédiaire, dont les euromissiles déployés en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie.

. © Getty

- 9 novembre 1989: chute du mur de Berlin et, dans les mois suivants, des régimes communistes en Allemagne de l'Est, en Tchécoslovaquie, en Bulgarie et en Roumanie.

- juillet 1990: le sommet de Londres propose de développer la coopération politique, diplomatique et militaire avec les membres du Pacte de Varsovie. L'Union soviétique accepte que l'Allemagne unifiée soit membre à part entière de l'Otan et de retirer ses troupes de RDA.

- 3 octobre: l'Allemagne est réunifiée et l'ex-RDA adhère de facto à l'Otan.

- novembre: les pays de l'Otan et du Pacte de Varsovie signent à Paris, en marge d'un sommet de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE), le traité CFE sur la réduction des armements conventionnels en Europe et une charte affirmant qu'ils cessent de se considérer comme des ennemis.

- 31 mars 1991: dissolution du Pacte de Varsovie.

. © Getty

- juin 1992: les ministres des Affaires étrangères alliés, réunis à Oslo, acceptent que l'Alliance prenne part à des missions de maintien de la paix.

- juillet: l'Otan et l'Union de l'Europe occidentale (UEO) lancent toutes deux une opération de contrôle du respect de l'embargo en Adriatique autour de l'ex-Yougoslavie.

- avril 1993: l'OTAN entame ses opérations aériennes au dessus de la Bosnie pour faire respecter l'interdiction de survol décrétée par l'ONU.

- 10-11 janvier 1994: l'Otan adopte à Bruxelles le programme de coopération militaire du Partenariat pour la paix (PPP) à destination des États non membres.

- 28 février: l'Otan ouvre pour la première fois le feu. Quatre avions serbes sont abattus par deux F-16 américains au-dessus de la Bosnie.

- 10 avril: premier bombardement au sol, sans précédent pour l'Alliance: deux F-16 de l'US Air Force ciblent des positions serbes dans l'enclave bosniaque de Gorazdé, qui fait l'objet d'attaques serbes répétées.

- août-septembre 1995: l'Otan mène une campagne aérienne contre les positions serbes en Bosnie qui mènera aux accords de paix de Dayton (Etats-Unis).

. © Getty

- 16 décembre: première opération terrestre de l'Otan avec une force de 60.000 hommes déployée pour un an en Bosnie (Ifor). Fin 1996, une force de stabilité (Sfor) prend la relève, avec 31.000 hommes.

- 27 mai 1997: signature à Paris entre l'Otan et la Russie d'un Acte fondateur, censé mettre définitivement fin à la Guerre froide.

- 9 juillet: au sommet de Madrid, accord sur l'élargissement de l'Alliance à trois pays anciennement communistes: la Pologne, la Hongrie et la République tchèque.

- 24 mars: à la veille de son cinquantenaire, l'Otan lance sa première guerre pour faire cesser la répression serbe contre la population albanaise du Kosovo. Cette campagne aérienne de 78 jours entraîne le retrait des forces serbes de la province, qui passe en juin sous administration de l'ONU, une force de l'Otan (la Kfor) de 40.000 hommes assurant la sécurité.

- 23-25 avril: un sommet "de guerre" à Washington, en plein conflit du Kosovo, célèbre le 50ème anniversaire de l'Alliance. Il adopte aussi un "nouveau concept stratégique" qui élargit la zone d'action à l'ensemble de la zone euro-atlantique et prend en compte la menace terroriste.

- 12 septembre 2001: au lendemain des attentats de New York et Washington, l'Otan invoque, pour la première fois de son histoire, l'article 5 de son traité - qui stipule qu'une attaque armée contre un membre doit être considérée comme une attaque contre tous. Mais elle ne joue qu'un rôle mineur dans la riposte américaine en Afghanistan. L'Alliance décide ensuite d'ajuster ses capacités militaires, notamment pour lutter contre le terrorisme.

- 16 avril 2003: l'Otan décide de prendre la direction de la force internationale d'assistance à la sécurité (Isaf) en Afghanistan, avec une concrétisation le 11 août suivant.

Exercice de l'OTAN, baptisé "Noble Jump 2", à Swietoszow, Pologne. © REUTERS/Anna Krasko

- 29 mars 2004: l'Otan connaît son plus large élargissement avec l'adhésion de sept pays d'Europe de l'est: l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie et la Roumanie.

- 30 juillet 2006: l'Isaf étend son autorité sur l'ensemble de l'Afghanistan, dont les zones troublées du sud et de l'est et affronte quotidiennement l'insurrection des talibans.

- 3-4 avril 2009: la France reprend sa place "pleine et entière" au sein de l'Otan, en réintégrant la structure militaire intégrée après 43 ans de bouderie, en échange d'une responsabilité élevée, et accueille l'Albanie et la Croatie.

- 31 mars 2011: l'Otan prend le commandement de l'intervention occidentale en Libye, au nom de la protection des populations civiles. Baptisée "Unified Protector", cette opération de sept mois conduit de facto au renversement du leader du pays, le colonel Mouammar Kadhafi, et à sa mort aux mains des insurgés.

- 1er avril 2014: l'Otan suspend toute coopération pratique avec la Russie à la suite de son intervention en Ukraine, tout en maintenant ouvert la possibilité d'un dialogue politique.

- 4 et 5 septembre 2014: les chefs d'État et de gouvernement alliés approuvent un plan d'actions pour muscler leur défense collective, qui accroît la réactivité des forces armées alliées, le "Readiness Action Plan" (RAP), et créent une force de réaction très rapide, la VJTF.

- Juillet 2016: l'Otan muscle à nouveau sa défense collective, en décidant notamment de déployer quatre bataillons multinationaux à l'est (Pologne et chacun des pays baltes) sous l'appellation de "présence avancée renforcée" (eFP).

- 25 mai 2017: l'Otan inaugure son nouveau siège bruxellois, un complexe dont la construction a coûté 1,2 milliard d'euros.

- 11 et 12 juillet 2018: lors d'un sommet à Bruxelles, les alliés réaffirment leur "engagement indéfectible en faveur de la défense collective énoncé dans l'article 5 du traité de Washington" et promettent d'augmenter leurs dépenses de défense.