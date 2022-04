Après deux années de restrictions sanitaires dues à la pandémie, les Belges renouent peu à peu avec les vacances à l'étranger. Pour Touring et Europ Assistance, cela se traduit par une augmentation du nombre d'appels et d'interventions sur le terrain. La reprise des voyages semble cependant plus lente que prévu, indiquent les deux organisations mercredi.

Par rapport à la même période l'année dernière - lorsque les voyages non essentiels à l'étranger étaient interdits - Touring constate trois fois plus d'appels (de 729 à 2.273) et presque cinq fois plus d'interventions (209 à 982). "Mais nous sommes encore loin des chiffres précédant la crise sanitaire: en 2019, sur les dix premiers jours de vacances de Pâques, nous avions enregistré 3.007 appels et 1.348 interventions", précise l'organisation.

Pour Touring, "les conséquences de la guerre en Ukraine ont entraîné une nouvelle baisse du pouvoir d'achat" après la crise sanitaire. Pour ces raisons, "de nombreux vacanciers ont préféré passer leurs vacances en Belgique", estime-t-elle.

Au cours des dix premiers jours des vacances, Touring a ouvert 290 dossiers pour assistance médicale (388 en 2019). La plupart des accidents sont survenus en France, en Espagne, en Italie, en Turquie et en Autriche. Dans les stations de ski, les interventions sont restées assez limitées. Sur les routes, Touring est intervenu 692 fois (960 en 2019).

À mi-chemin des vacances de Pâques, Europ Assistance constate pour sa part une augmentation des dossiers pour assistance médicale et des interventions sur les routes par rapport à 2019. "Depuis cette année-là, notre portefeuille s'est accru avec les clients d'un nouveau partenaire", précise toutefois le responsable de communication, Xavier Van Caneghem.

Si une tendance à la hausse des interventions semble se dessiner, "les vacances ne sont cependant pas encore terminées, il reste le week-end pascal qui peut avoir une forte influence sur les chiffres", ajoute-t-il. Le bilan définitif est attendu la semaine prochaine.

