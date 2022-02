Le Vietnam va lever les restrictions liées au coronavirus sur les vols internationaux pour les passagers entièrement vaccinés à partir de mardi, a annoncé l'autorité aéronautique du pays.

À partir de mardi (lundi 17H00 GMT), "le Vietnam lèvera les restrictions concernant le transport de passagers sur les vols réguliers et les vols non réguliers", a déclaré l'autorité de l'aviation civile dans un communiqué dimanche. Le communiqué ne précise pas combien de vols seront autorisés à venir dans le pays, mais indique que les arrivées pourraient être autorisées à revenir aux niveaux pré-pandémiques. Toute personne souhaitant entrer au Vietnam doit être entièrement vaccinée et devra observer une quarantaine de trois jours, soit chez elle, soit dans un hôtel.

La nation communiste s'est pratiquement fermée au monde depuis le début de la pandémie, portant un coup sévère à son secteur touristique, sur lequel repose l'essentiel d'économie nationale. Les autorités ont progressivement assoupli les restrictions au cours des derniers mois, les visiteurs arrivant au compte-gouttes dans le cadre de bulles de voyage mises en place depuis novembre.

Plus de 90% des adultes du pays ont reçu deux doses du vaccin.

Le Vietnam enregistre actuellement environ 20.000 nouveaux cas quotidiens, et a comptabilisé près de 39.000 décès depuis le début de la pandémie.

