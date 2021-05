Le tueur en série Michel Fourniret a été hospitalisé en urgence le 8 mai à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris pour des problèmes respiratoires, rapportent lundi plusieurs médias.

L'homme, aujourd'hui âgé de 79 ans, a été placé dans le coma et son pronostic vital est engagé et "non réversible". Un protocole d'accompagnement de fin de vie a été engagé, selon les différents médias.

Ces derniers mois, l'état de santé de celui que l'on surnomme "l'Ogre des Ardennes" qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, s'est fortement détérioré. Il a déjà ainsi été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises.

Condamné à la perpétuité incompressible pour les meurtres de sept jeunes femmes ou adolescentes entre 1987 et 2001, le tueur en série avait fini par avouer en mars 2020 sa responsabilité dans la disparition d'Estelle Mouzin dont les fouilles pour retrouver le corps restent pour l'heure infructueuses.

Disparition d'Estelle Mouzin: l'emploi du temps du tueur au coeur du processus de fouilles

