C'est le tableau le plus cher du monde: le Salvator Mundi, propriété du prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane ("MBS"). Le plus cher du monde (378 millions d'euros)... mais à la paternité contestée.

A-t-il été oui ou non peint par Léonard de Vinci? Pour le labo d'expertise du Louvre, il s'agirait d'une oeuvre d'atelier, où l'intervention du maître, si elle a eu lieu, est marginale. Mais voilà que des médias affirment le contraire, documents confidentiels à l'appui. Selon La Tribune de l'art, à l'origine de plusieurs scoops, le Louvre a conclu que le panneau "était de la main de Léonard et seulement lui". Ce sont des querelles entre MBS et le Louvre qui auraient conduit le musée à taire ses conclusions. Le prince voulait voir son tableau exposé au côté de La Joconde. Les conservateurs auraient refusé pour des raisons de sécurité. Insupportable pour MBS, qui a alors refusé de prêter la toile. Définitivement. Le Louvre, lui, ne dit mot, prétextant qu'il ne peut pas discuter de l'authenticité d'une oeuvre qui n'a pas été exposée en son sein. Le Salvator Mundi ne viendra en tout cas pas perturber le sourire de La Joconde. Depuis sa vente, en 2017, il n'a jamais été revu par le public.