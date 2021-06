Le président américain Joe Biden au palais royal et dans le quartier européen (en images)

Ce mardi, en fin de matinée, Joe Biden et son secrétaire d'Etat Antony Blinken ont rencontré le roi, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès au Palais royal. Une réunion qui s'est "très bien passée" dans une très bonne ambiance et où tous les sujets prévus ont pu être abordés, à commencer par les vaccins et les besoins de la Belgique pour continuer à pouvoir produire 15% des fioles dans le monde.

Le président américain s'est ensuite rendu vers midi dans le quartier européen pour rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, à l'occasion d'un sommet UE/Etats-Unis. Ils ont annoncé mardi une trêve de cinq ans pour régler le vieux conflit Airbus/Boeing qui empoisonne leur relation, signe tangible d'un apaisement entre les deux blocs après les années Trump.

En début d'après-midi, l'équipe américaine a pris la route de Melsbroek pour s'envoler vers la dernière étape de sa première visite européenne, Genève. Joe Biden y rencontrera mercredi son homologue russe, Vladimir Poutine, pour évoquer la pile de contentieux entre les deux rivaux géopolitiques, des accusations d'attaques informatiques et de violations des droits humains, en passant par les tensions militaires. Les deux hommes tiendront ensuite des conférences de presse séparées. (Avec Belga)







Joe Biden en Belgique © Belga Alexander De Croo, Joe Biden, et le roi Philippe







Joe Biden en Belgique © Belga Sophie Wilmès, Anthony Blinken, Joe Biden, Alexander De Croo, et le roi Philippe







Joe Biden en Belgique © Belga Ursula von der Leyen et Joe Biden







