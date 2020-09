Faits marquants, nouvelles mesures, nouveaux bilans: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 863.600 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 863.679 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi jeudi à 11H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 26 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 185.752 décès. Suivent le Brésil (123.780 morts), l'Inde (67.376), le Mexique (65.816) et le Royaume-Uni (41.514).

- Enquête sur la gestion par l'OMS -

L'enquête sur la gestion de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a démarré jeudi. L'OMS très critiquée pour sa réponse au Covid a promis un accès complet à ses dossiers.

Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé étaient tombés d'accord en mai sur le principe d'une enquête indépendante.

"L'OMS nous a clairement indiqué que ses dossiers étaient un livre ouvert. Tout ce que nous voulons voir, nous le verrons", a assuré Helen Clark, ancienne Première ministre néo-zélandaise qui préside le comité chargé de cette évaluation.

- Plan de relance en France -

Face à une économie durement frappée par la crise, le gouvernement français a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans visant notamment à la création de 160.000 emplois en 2021 et devant permettre d'accélérer la transition écologique.

- Vaccin: tests sur l'homme -

Le laboratoire français Sanofi a lancé jeudi les essais cliniques de phases 1 et 2 sur l'homme pour le candidat vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec le britannique GSK, suite à des essais pré-cliniques "prometteurs".

Ailleurs dans le monde, d'autres candidats vaccins sont à des stades plus avancés, notamment ceux du laboratoire américain Pfizer, de la "biotech" américaine Moderna ou du consortium britannique Oxford/AstraZeneca. Ces trois vaccins sont en "phase 3" des essais cliniques sur humains, la dernière avant une commercialisation.

- Vaccin: les Etats-Unis se préparent -

Les Etats-Unis accélèrent leurs préparatifs pour une distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus.

Les autorités sanitaires américaines ont ainsi demandé "urgemment" aux Etats qu'ils fassent le nécessaire pour que les centres de distribution d'un futur vaccin soient "complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020", juste avant l'élection présidentielle.

- La Jordanie reprend ses vols -

Après des mois de fermeture, la Jordanie rouvrira le 8 septembre le principal aéroport du pays aux vols réguliers, tout en établissant des règles pour les personnes arrivant dans le royaume, en fonction de la situation épidémiologique des pays d'où elles arrivent et avec notamment des tests à l'aéroport.

Le Pérou a lui aussi annoncé une reprise des vols internationaux avec un nombre limité de pays à partir du 1er octobre, après plus de six mois de suspension.

- Amazon embauche -

Le géant de la distribution en ligne Amazon prévoit d'embaucher 7.000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, pour un total de 10.000 embauches sur l'ensemble de 2020, la pandémie de Covid-19 ayant accéléré l'essor des ventes en ligne. Les effectifs dans le pays devraient dépasser 40.000 personnes.

- Plus de 863.600 morts -La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 863.679 morts dans le monde depuis décembre, selon un bilan établi jeudi à 11H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles. Plus de 26 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 185.752 décès. Suivent le Brésil (123.780 morts), l'Inde (67.376), le Mexique (65.816) et le Royaume-Uni (41.514).- Enquête sur la gestion par l'OMS -L'enquête sur la gestion de la pandémie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a démarré jeudi. L'OMS très critiquée pour sa réponse au Covid a promis un accès complet à ses dossiers.Les Etats membres de l'Organisation mondiale de la santé étaient tombés d'accord en mai sur le principe d'une enquête indépendante. "L'OMS nous a clairement indiqué que ses dossiers étaient un livre ouvert. Tout ce que nous voulons voir, nous le verrons", a assuré Helen Clark, ancienne Première ministre néo-zélandaise qui préside le comité chargé de cette évaluation.- Plan de relance en France -Face à une économie durement frappée par la crise, le gouvernement français a présenté un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans visant notamment à la création de 160.000 emplois en 2021 et devant permettre d'accélérer la transition écologique. - Vaccin: tests sur l'homme -Le laboratoire français Sanofi a lancé jeudi les essais cliniques de phases 1 et 2 sur l'homme pour le candidat vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec le britannique GSK, suite à des essais pré-cliniques "prometteurs". Ailleurs dans le monde, d'autres candidats vaccins sont à des stades plus avancés, notamment ceux du laboratoire américain Pfizer, de la "biotech" américaine Moderna ou du consortium britannique Oxford/AstraZeneca. Ces trois vaccins sont en "phase 3" des essais cliniques sur humains, la dernière avant une commercialisation.- Vaccin: les Etats-Unis se préparent -Les Etats-Unis accélèrent leurs préparatifs pour une distribution à grande échelle d'un éventuel vaccin contre le coronavirus.Les autorités sanitaires américaines ont ainsi demandé "urgemment" aux Etats qu'ils fassent le nécessaire pour que les centres de distribution d'un futur vaccin soient "complètement opérationnels d'ici le 1er novembre 2020", juste avant l'élection présidentielle.- La Jordanie reprend ses vols -Après des mois de fermeture, la Jordanie rouvrira le 8 septembre le principal aéroport du pays aux vols réguliers, tout en établissant des règles pour les personnes arrivant dans le royaume, en fonction de la situation épidémiologique des pays d'où elles arrivent et avec notamment des tests à l'aéroport. Le Pérou a lui aussi annoncé une reprise des vols internationaux avec un nombre limité de pays à partir du 1er octobre, après plus de six mois de suspension.- Amazon embauche -Le géant de la distribution en ligne Amazon prévoit d'embaucher 7.000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, pour un total de 10.000 embauches sur l'ensemble de 2020, la pandémie de Covid-19 ayant accéléré l'essor des ventes en ligne. Les effectifs dans le pays devraient dépasser 40.000 personnes.