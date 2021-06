Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La France va rouvrir ses discothèques -

Les concerts avec du public debout seront à nouveau autorisés en France à partir du 30 juin, tandis que les discothèques pourront rouvrir "à compter du 9 juillet", a annoncé lundi le gouvernement.

La réouverture de ces lieux de fête se fera uniquement sur présentation d'un pass sanitaire (preuve de vaccination ou de test négatif récent), avec des capacités d'accueil réduites à 75% pour les événements en intérieur.

- Discothèques: réouverture aussi à Madrid et Barcelone -

Les discothèques rouvrent lundi dans une partie de l'Espagne, notamment à Madrid et Barcelone, les deux principales villes du pays, mais avec des restrictions en terme d'affluence et d'horaires.

- JO: maximum de 10.000 spectateurs -

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo, qui s'ouvrent le 23 juillet, ont autorisé lundi la présence de spectateurs locaux, mais à 50% des capacités d'accueil de chaque site et dans une limite maximum de 10.000 personnes.

Les compétitions pourraient cependant se dérouler à huis clos si les infections au Covid-19 se multipliaient de nouveau au Japon.

- Plus de 3,86 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.868.393 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (601.825 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (501.825), l'Inde (388.135), le Mexique (231.187) et le Pérou (190.425).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

- L'Indonésie passe le cap des 2 millions de cas -

L'Indonésie a dépassé lundi le cap des deux millions de cas de coronavirus et face à une nouvelle vague de contamination les hôpitaux sont proches de la saturation dans ce pays d'Asie du Sud-Est où la présence du variant Delta a été confirmée.

Le pays a enregistré 14.536 cas de Covid-19 lundi, un nouveau record par rapport au précédent plus haut enregistré fin janvier. L'Indonésie affiche près de 55.000 morts pour près de 270 millions d'habitants.

- Tadjikistan: premiers cas depuis janvier -

De nouveaux cas de coronavirus ont été détectés au Tadjikistan, les premiers depuis janvier, ont annoncé lundi les autorités de ce pays d'Asie centrale.

La population a fait preuve d'une "négligence qui peut aboutir à n'importe quelle situation", a indiqué l'organe gouvernemental chargé de la lutte contre le Covid-19.

- Afrique du Sud: centre de transfert de technologie sur les vaccins -

L'Afrique du Sud va accueillir un "centre de transfert de technologie" pour les vaccins contre le coronavirus afin d'intensifier le savoir-faire en matière de production dans ce pays, le plus touché d'Afrique par la pandémie, a déclaré lundi le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

- Appel du concepteur du vaccin russe -

Alexandre Guintsbourg, concepteur du vaccin russe contre le coronavirus Spoutnik V a affirmé lundi qu'il protégeait contre "tous les variants connus" y compris le Delta, responsable d'une nouvelle flambée épidémique en Russie.

Ces propos visent à encourager la population russe à se faire vacciner, alors que la campagne d'immunisation est à la traîne sur fond de méfiance, malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.

La région de Moscou a enregistré lundi sa plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie avec 1.811 cas. Selon le maire de Moscou, environ 90% des nouveaux cas sont dus au variant Delta.

