À l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, beaucoup de médias parlent des murs, encore plus nombreux aujourd'hui, qui servent à séparer les peuples. Un mur, le plus long de tous, est pratiquement inconnu en Occident. Il s'agit du mur séparant l'Inde du Bangladesh.

Ces dernières années, le Bangladesh a été mis à la Une, notamment pour le drame du Rana Plaza à Dacca qui a coûté la vie à 1127 personnes et mis en lumière la précarité des travailleurs du textile dans ce pays qui est l'un des plus pauvres de la planète. "Le Bangladesh n'est pas un vieux pays pauvre, c'est un nouveau pays pauvre", affirme, sur Arte, Runa Khan, une entrepreneuse sociale bangladaise, fondatrice de l'association Friendship qui vient en aide aux personnes les plus précarisées et isolées du pays.

...