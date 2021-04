Le patron de Pfizer défend le prix élevé de son vaccin anti-Covid

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech, actuellement l'un de ceux vendus le plus cher, n'est pas plus coûteux qu'un repas et sera proposé sans faire de bénéfices aux pays pauvres, notamment en Afrique, a déclaré jeudi le patron du laboratoire américain.

Albert Bourla © Reuters